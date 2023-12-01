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Работе на российском ПО обучат желающих в Тюменской области

Общество, 16:01 31 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Работе на отечественном программном обеспечении начнут обучать в Тюменской области. Курсы организуют на базе Школы программирования. Это будет способствовать технологической независимости IT-инфраструктуры предприятий, учреждений и предпринимателей.

"Появятся массовые образовательные курсы по российскому программному обеспечению: офисным пакетам, операционным системам. Время невозврата для импортных программных продуктов, железа пришло", - подчеркнул директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

Он отметил, что Тюменская область не первый год занимается импортозамещением в IT-сфере. Реализуются различные пилотные проекты, в том числе, с поддержкой региональных властей. А ключевая задача в этой части – вся инфраструктура должна собираться на отечественных решениях.

Оксана Корнеенкова

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# IT-отрасль , импортозамещение , информатизация , обучение

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