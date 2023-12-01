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Куклу ишимского мастера представили в Российском этнографическом музее

Общество, 13:52 31 декабря 2023

предоставлено Ириной Тарасенко (архив) | Фото: предоставлено Ириной Тарасенко (архив)

Игровую куклу ишимского мастера Ирины Тарасенко представили в Российском этнографическом музее (РЭМ) в Санкт-Петербурге на выставке "Все куклы в гости к нам". Она прошла в рамках Межмузейного передвижного фестиваля "Россия в узорах. Мир куклы", сообщает пресс-служба ишимского Дома ремесел.

Из 80 кукол, представленных участниками фестиваля, эксперты выделили 21. Эти произведения народного творчества, в том числе кукла "Мама" ишимской мастерицы, останутся в Российском этнографическом музее.

"Год назад я прошла стажировку в РЭМ по куклам. А в этом году решилась принять участие в конкурсе с игровой куклой "Мама" - куклой наших бабушек, переселенцев Сибири, куклой из Тюменской области. Я сделала ее по экспедиционным материалам проекта "Голоса наших предков". Такую куклу показывала Эльвира Константиновна Емельянова, 1937 года рождения, из села Исетское Тюменской области", - рассказала Ирина Тарасенко.

Мастер собрала описание более 30 кукол, которыми играли наши бабушки, и продолжает работу. В перспективе, она хотела бы подготовить методичку для учителей, этнографов.

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# музей , народное творчество , ремесленники

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