На дорогах Тюменской области усилен контроль за перевозкой детей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Контроль за соблюдением правил перевозки детей усилили на дорогах Тюменской области в период новогодних праздников. Инспекторы ДПС проверяют использование автокресел при перевозке детей, правильность установки детского удерживающего устройства в каждом автомобиле, где есть ребенок, сообщает ГИБДД Тюменской области.

В праздничные дни в городах наряды ДПС проведут рейды по выявлению нарушений правил перевозки детей в автомобилях. Полицейские призывают водителей и родителей, перевозящих детей в автомобилях, выбирать аккуратный стиль вождения, избегать резких маневров на дороге.

В 2023 году автоинспекторы выявили в регионе более 11 тыс. нарушений правил перевозки детей в автомобилях. Основные нарушители – родители, а также бабушки и дедушки. Они перевозили детей без детских удерживающих устройств, ремней безопасности, либо не пристегивали автокресла и автолюльки в машинах.