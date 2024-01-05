В Тюменском центре робототехники пройдет мастер-класс по разработке игр и 3D-моделированию
День открытых дверей в Центре робототехники и АСУ Тюменской области пройдет 13 января. Для гостей подготовили два мастер-класса.
Один посвящен разработке игр и 3D-моделированию, второй - робототехнике. Мастер-классы начнутся в 12 часов. По словам организаторов, занятия помогут понять ребенку, какое из направлений нравится больше.
Также участники Дня открытых дверей получат консультацию по всем программам обучения центра, смогут выбрать направление обучения для ребенка: робототехника, программирование, разработка игр и так далее. Записаться на подходящий курс. Дети могут познакомиться с будущими преподавателями и задать вопросы.
Встреча состоится по адресу: Тюмень, ул. Республики, 142, второй этаж (Тюменский технопарк).
Регистрация обязательна по ссылке.