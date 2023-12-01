Более 600 объектов восстановили регионы УФО на Донбассе за два года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 600 объектов восстановили регионы Уральского федерального округа на Донбассе за два года.

"Шефская помощь новым регионам – это не только восстановление объектов инфраструктуры. Это еще и мощный посыл жителям этих территорий о том, что с ними вся Россия, и они – неотъемлемая часть нашей великой страны", – подчеркнул полпред президента России в УФО Владимир Якушев.

С 2022 года в Донецкой и Луганской Народных Республиках регионы УФО восстановили и построили жилые дома, школы и детские сады, больницы, дороги, объекты коммунальной инфраструктуры, клубы и дома культуры, парки, спортивные объекты, многофункциональные центры

Опережающие темпы строительства позволят сдать уже в ближайшее время более ста объектов. Активно решаются проблемы с водоснабжением: регионы бурят скважины для коммунальных нужд

В 2024 году планируется построить и отремонтировать 89 объектов на подшефных территориях, в 2025-ом году – еще 121 объект. Это прежде всего жилые дома, объекты социального значения, коммунальной инфраструктуры, улицы и дороги.