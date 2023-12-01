Сети водоснабжения ввели с опережением сроков в Тобольске и Ялуторовском районе в 2023 году

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Сети водоснабжения ввели с опережением сроков в Тобольске и в пяти населенных пунктах Ялуторовского района благодаря проекту “Чистая вода” в 2023 году. Общая протяженность построенных водопроводов — более 30 км, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

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