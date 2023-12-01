Начальник тероргана и Дед Мороз Росгвардии поздравили дочь погибшего сотрудника СОБР в Тюмени

| Фото: пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области | Фото: пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области

Начальник управления Росгвардии по Тюменской области полковник полиции Евгений Федоткин, офицеры СОБР и росгвардейский Дед Мороз со Снегурочкой навестили семью капитана полиции Виктора Тимофеева. Встреча состоялась в рамках ведомственной акции "Дед Мороз специального назначения" и всероссийского проекта "Елка желаний".

Сотрудник СОБР погиб при выполнении служебно-боевой задачи 14 мая 2016 года во время спецоперации по обезвреживанию боевиков в Дербенте республики Дагестан.

Как сообщает пресс-служба управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области, в 2023 году его дочь загадала получить в подарок гончарный круг. Об этом узнали боевые товарищи ее отца и исполнили мечту девочки. Вместе с начальником терогана и новогодними волшебниками они навестили девочку и вручили станок, а также сладкие подарки. Гости поздравили и маму девочки Аллу, и ее бабушку.

"Спасибо вам огромное, что помните Виктора. Всегда очень приятно видеть вас и счастливые глаза внучки. Ваши подарки и внимание согревают душу", – поблагодарила гостей мама погибшего офицера Лидия Викторовна.

На прощание все обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом и сделали фото на память.