Турне тюменского "ДедМоробуса" начнется с пешеходной улицы Дзержинского
Турне "ДедМоробуса" начнется на пешеходной улице Дзержинского 30 декабря в 12 часов. Тюменский духовой оркестр под управлением Деда Мороза исполнит любимые мелодии и новогодние хиты.
Маршрут "ДедМоробуса" продолжится на Цветной бульвар, площадка у цирка, в 13 часов. Через час коллектив можно встретить на площади 400-летия Тюмени у драматического театра. Завершится турне в ЖК "Финский залив", улица Парада Победы, 11 в 15 часов.
Тюменцев также приглашают в Резиденцию Деда Мороза ежедневно с 12 до 19 часов, а 31 декабря – с 12 до 17 часов.
Возрастное ограничение: 0+.
Узнать про новогодние мероприятия и составить график их посещений поможет сайт.