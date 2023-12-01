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Турне тюменского "ДедМоробуса" начнется с пешеходной улицы Дзержинского

Общество, 10:57 30 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Турне "ДедМоробуса" начнется на пешеходной улице Дзержинского 30 декабря в 12 часов. Тюменский духовой оркестр под управлением Деда Мороза исполнит любимые мелодии и новогодние хиты.

Маршрут "ДедМоробуса" продолжится на Цветной бульвар, площадка у цирка, в 13 часов. Через час коллектив можно встретить на площади 400-летия Тюмени у драматического театра. Завершится турне в ЖК "Финский залив", улица Парада Победы, 11 в 15 часов.

Тюменцев также приглашают в Резиденцию Деда Мороза ежедневно с 12 до 19 часов, а 31 декабря – с 12 до 17 часов.

Возрастное ограничение: 0+.

Узнать про новогодние мероприятия и составить график их посещений поможет сайт.

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# автобус , Дед Мороз , Тюменский духовой оркестр

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