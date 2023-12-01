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Участник СВО пожелал тюменцам побольше улыбок, счастья и любви

Общество, 14:07 31 декабря 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Крепкого здоровья, улыбок, счастья, любви пожелал жителям Тюменской области участник СВО, военнослужащий с позывным "Белый" из подразделения "Ермак".

В свободное от боевых задач время он записал поздравление родным и близким, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"В этом году я опять не с вами, но следующий Новый год, думаю, сядем все вместе за стол — проводим старый год, встретим новый. Поздравляю вас с Новым годом мои дорогие, я очень вас люблю, скучаю", - сказал боец.

Видео: информационный центр правительства Тюменской области.

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# Новый год , поздравление

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