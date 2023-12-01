Тюменцы заявляют о солидарности с жителями Белгорода

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области готовы оказать необходимую помощь белгородцам, пострадавшим от украинских военных преступников.

Напомним, 30 декабря, Белгород подвергся массированному обстрелу украинскими войсками. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков к этому часу сообщил о 24 погибших, 108 человек пострадали.

Глубокие соболезнования родным и близким погибших выразил сенатор Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Тюменской области Павел Тараканов.

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. "Белгород, мы с вами!", – подчеркнул спикер регионального законодательного собрания.

"В поддержку жителей Белгорода хочется сказать, что никому не удастся сорвать праздник нашим детям! Тюменская область вместе с Белгородом!", – заявил первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов.

О готовности Тюменской области оказать помощь пострадавшим заявила и председатель комитета Тюменской областной думы по социальной политике Ольга Швецова. "Сегодня для нас жители Белгорода – настоящие герои", - убеждена народная избранница.

"Да, сегодняшний праздник омрачен этой страшной трагедией, но наша задача состоит сегодня в том, чтобы закончить этот бесконечный террор, насилие над мирным населением и атаки по детям", - уверен депутат Тюменской городской думы, координатор "Молодой гвардии" по УФО Владимир Сбитнев.

Руководитель АНО "Вдохновение", член Общественной палаты Тюменской области Тимур Нигматуллин выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

"Будем вместе дальше делать то, что умеем, на фронте и в тылу, ради Победы. Сегодня вся Россия вместе с Белгородчиной!", - подчеркнул президент Федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалий Ибраев

Все тюменские лидеры общественного мнения подчеркивают - россиян не запугать, а дети должны отметить Новый год.