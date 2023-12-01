Тюменцы заявляют о солидарности с жителями Белгорода
Жители Тюменской области готовы оказать необходимую помощь белгородцам, пострадавшим от украинских военных преступников.
Напомним, 30 декабря, Белгород подвергся массированному обстрелу украинскими войсками. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков к этому часу сообщил о 24 погибших, 108 человек пострадали.
Глубокие соболезнования родным и близким погибших выразил сенатор Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Тюменской области Павел Тараканов.
Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. "Белгород, мы с вами!", – подчеркнул спикер регионального законодательного собрания.
"В поддержку жителей Белгорода хочется сказать, что никому не удастся сорвать праздник нашим детям! Тюменская область вместе с Белгородом!", – заявил первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов.
О готовности Тюменской области оказать помощь пострадавшим заявила и председатель комитета Тюменской областной думы по социальной политике Ольга Швецова. "Сегодня для нас жители Белгорода – настоящие герои", - убеждена народная избранница.
"Да, сегодняшний праздник омрачен этой страшной трагедией, но наша задача состоит сегодня в том, чтобы закончить этот бесконечный террор, насилие над мирным населением и атаки по детям", - уверен депутат Тюменской городской думы, координатор "Молодой гвардии" по УФО Владимир Сбитнев.
Руководитель АНО "Вдохновение", член Общественной палаты Тюменской области Тимур Нигматуллин выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
"Будем вместе дальше делать то, что умеем, на фронте и в тылу, ради Победы. Сегодня вся Россия вместе с Белгородчиной!", - подчеркнул президент Федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалий Ибраев
Все тюменские лидеры общественного мнения подчеркивают - россиян не запугать, а дети должны отметить Новый год.