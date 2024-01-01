Градостроительный форум и фестиваль "Тюмень сильная" состоятся в выставочном зале в 2024 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Градостроительный форум и фестиваль спорта "Тюмень сильная" станут центральными событиями в Тюменском выставочном зале в 2024 году. Помимо этого найдется время для проведения ставшего уже традиционным фестиваля молодежной культуры, сообщает департамент потребительского рынка администрации города.

По словам генерального директора АО "Тюменская ярмарка" Михаила Брудкова, градостроительный форум состоится при поддержке Главного управления строительства Тюменской области в марте. Он вновь поднимет актуальные вопросы градостроительства и развития строительной отрасли в регионе. Поддержать статус профессиональной дискуссионной площадки для строителей, архитекторов, дизайнеров и горожан призваны востребованные эксперты-спикеры.

В конце мая в обновленном формате пройдет полюбившийся тюменцам и гостям города третий фестиваль спорта "Тюмень сильная". В целом событий планируется много, это выставки-ярмарки ювелирных украшений и авторских работ, загородной недвижимости и строительного оборудования, продуктов питания и рассады, текстиля и одежды, мёда и товаров для дома, активного отдыха и туризма. Более 15 мероприятий разнообразной тематики и любимых посетителями.

Ближайшим событием станет фестиваль молодежной культуры Kitsune-con, который уже зарекомендовал себя как один из самых зрелищных мероприятий нашего города и популярных в Уральском федеральном округе. Его организаторы 14 января проведут первый тюменский "Лисий маркет!", его тематика - гик-культура в любом ее проявлении.