Тюменских родителей призвали обращать внимание на тревожные звоночки в поведении ребенка

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фотопроект о причинах, которые могут насторожить близких в поведении подростка, опубликован в официальном сообществе ВКонтакте "Киберпатруль Тюменской области", сообщает "Мегатюмень".

На снимках изображены маркеры, сигнализирующие о том, что ребенку нужна помощь: нарушение сна, изменение аппетита, подавленное состояние, беспорядок, низкая физическая активность и зависимость от гаджетов.

Каждая причина проиллюстрирована изображением. Беспорядок — стол с разбросанными вещами; бессонница — электронные часы, на них — два часа ночи; подавленное состояние — блокнот с записями о состоянии ребенка; концентрация на гаджетах — телефон, экранное время которого превышает суточную норму.

"Повседневные привычки ребенка могут меняться. Родителям важно вовремя замечать эти изменения и реагировать, чтобы помочь подростку. Мы хотели показать, что важно уделять внимание деталям — проявлять заботу и оказывать поддержку, если заметили тревожные звоночки", — рассказала руководитель онлайн-проекта "Киберпатруль Тюменской области" София Картавых.