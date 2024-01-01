Тюменцам дали советы на случай, если их питомцы съели мишуру или новогодний дождик

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Что делать, если кот или собака проглотили мишуру или новогодний дождик, – нередкий запрос в поисковых системах в праздничные дни. Ответ изданию "Тюменская область сегодня" дала ветеринар Ольга Алентьева.

По ее словам, новогодний дождик, как и нитки или веревки, очень опасны для питомца, так как они собирают петли кишечника в гармошку, что влечет за собой самые нехорошие последствия, вплоть до омертвления этого участка кишечника.

Если кошка или собака ест или вот-вот съела дождик, то в первые два часа можно вызвать рвоту. Тогда инородное тело, возможно, выйдет самостоятельно с рвотой без каких-либо последствий для питомца, советует эксперт.

"Если же у питомца уже есть рвота, сниженный или совсем отсутствующий аппетит, а в доме есть дождик и есть подозрение, что питомец его съел, тогда нужно срочно обратиться к врачу для диагностики и возможной экстренной операции. Бывают случаи, чаще у кошек, когда дождик торчит из заднего отверстия. В таком случае нельзя за него тянуть, так как таким образом можно просто травмировать кишечник. Здесь один вариант решения вопроса – только обращаться к врачу для оценки состояния питомца", – пояснила Ольга Алентьева.