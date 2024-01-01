На встречу с Авдотьей Самоваровной приглашает краеведческий музей в Ялуторовске

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Возможность провести новогодние каникулы с пользой и удовольствием в залах музеев предлагают сотрудники Ялуторовского музейного комплекса.

На экскурсии в краеведческом музее (ул. Революции, 75) можно познакомиться с тремя разными эпохами истории России. Узнать, как готовились к празднику в доме декабриста Муравьева-Апостола, какие подарки дарили, чем угощали гостей. Экскурсовод расскажет и про то, как отмечали праздник в военные годы, поведает о деликатесных продуктах на столах советских граждан, о карнавальных костюмах для детей. Здесь же гостей пригласят на встречу с Авдотьей Самоваровной. Она поведает о том, как было принято накрывать чайный стол в Новый год в XVIII–XX вв., какие чайные традиции в ту пору бытовали. Покажет коллекцию самоваров, а также множество других интересных предметов, сопровождающих чаепитие.

В музее "Торговые ряды" (ул. Первомайская, 19) 4 января гости попадут в купеческую гостиную ХIХ века, услышат рассказ о купеческих делах, ялуторовских купцах, культуре сибирского гостеприимства. Обязательной частью экскурсии станет чаепитие в музейной "Чайной" с сибирскими круассанами.

5 и 6 января в 14 часов в Торговых рядах состоится "Рождественский музейник". Интерактив представит вековые традиции празднования Рождества. Гости поиграют в игры того времени, узнают, какие подарки были самые желанные для родных и друзей. И на минуточку заглянут в будущее. Праздник завершится чудесным чаепитием с шоколадными конфетами, которые гости изготовят самостоятельно, сообщает пресс-служба Ялуторовского музейного комплекса.