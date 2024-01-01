Жителей Тюменской области предупреждают о резком похолодании 2 января
Общество, 14:45 01 января 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Резкое похолодание прогнозируют в Тюменской области 2 января, сообщает региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.
2 января в течение дня ожидается резкое понижение температуры до -18-23°, в юго-восточных районах ночью и утром - -8-13°, в течение дня похолодание.
3 января в течение суток дальнейшее похолодание -30-35°, в Уватском районе 3 января в течение суток - -35-40°.