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Активистов студенческих объединений наградили в Тюмени

Общество, 19:23 02 января 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Участников студенческих объединений наградили в Тюмени. В их числе волонтеры Победы, представители международной организации AIESEC, Ассоциации иностранных студентов ТюмГУ и команды Российских студотрядов.

Награды получили 13 представителей студенческих сообществ, которые чаще остальных проводили события в студцентре в 2023 году. На итоговом собрании активные резиденты пространства приняли участие в конкурсах и получили традиционные новогодние подарки за победу, а также благодарственные письма.

Отметим, всего в 2023 году в Студенческом центре Тюменской области прошло более 500 событий, посетителями стали 4,5 тысячи человек, пишет tmn.aif.ru.

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