Выбрать предметы для сдачи ЕГЭ тюменские выпускники могут до 1 февраля

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

До 1 февраля выпускники школ Тюменской области должны выбрать перечень дисциплин для сдачи единого государственного экзамена, пишет "Вслух.ру".

Для получения аттестата нужно обязательно сдать ЕГЭ по русскому языку и математике. Остальные дисциплины – по выбору, какие нужны при поступлении в вузы.

Специалисты рекомендуют сконцентрироваться на одном-двух предметах. Кроме того, сдать ЕГЭ могут выпускники прошлых лет. Это актуально в ситуациях, если абитуриенты хотят улучшить прошлые результаты, впервые сдать какой-либо предмет, либо если прошлые результаты просрочены.

В Тюмени выпускники прошлых лет могут подать заявления в городском департаменте образования (ул. Володарского, 13) и в региональном центре обработки информации (ул. Малыгина, 73). Потребуются оригиналы и копии паспорта, СНИЛС, аттестата. А также свидетельства о браке или смене имени, если таковые были.