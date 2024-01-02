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Электроснабжение 20 садовых обществ восстанавливают под Тюменью

Общество, 20:18 01 января 2024

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Поврежденную ЛЭП ремонтируют под Тюменью. Электроснабжение 20 садовых обществ планируется восстановить до 22 часов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. На месте уже работают специалисты компании "Россети Тюмень".

По данным департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, вечером 1 января произошло повреждение шлейфа на опоре № 5 линии электропередачи 10 кВ Березняки от центра питания ПС 110/10 кВ Казарово. В результате оказались обесточены более 20 садоводческих обществ в районе жилого района Березняковский. В оперативном порядке специалисты компании АО "Россети Тюмень" выявили причину, место повреждения и приступили к ремонтным работам на ЛЭП.

Завершить работы по восстановлению электроснабжения потребителей планируется до 22 часов.

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# Россети Тюмень , электроснабжение

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