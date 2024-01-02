В Тюмени 1 января выпала треть месячной нормы осадков

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

7 мм осадков, что составляет 33% от январской месячной нормы, выпало в Тюмени в первый день нового года. Работа по уборке снега с улиц продолжается и ведется круглосуточно, сообщает пресс-служба городской администрации.

2 января в дневную смену на уборку тюменских улиц вышли 605 рабочих и 607 единиц спецтехники, в том числе 87 комбинированных дорожных машин (КДМ), 132 трактора, 95 погрузчиков, 235 самосвалов, 23 автогрейдера и другие.

На магистралях работает крупногабаритная техника. Специалисты подрядных организаций очищают дорожное полотно от снега и формируют снежные валы. Далее самосвалы вывозят их на полигоны. В уборке тротуаров и пешеходных зон участвует малогабаритная техника, которая не мешает проходу пешеходов и легко маневрирует в ограниченном пространстве. В труднодоступных для машин местах улицы чистят бригады ручного труда. Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, заездных карманов и подходов к остановкам общественного транспорта.

Напомним, в ночь с первого на второе января для своевременной уборки снега на городских улицах было задействовано более 600 единиц спецтехники. За сутки на полигоны вывезли порядка 15 тысяч кубометров снежных масс.

Мониторинг состояния улично-дорожной сети в областном центре ведется круглосуточно. На сайте "Тюмень – наш дом" через баннер "Мониторинг уборки города" в режиме реального времени можно отследить, где проходит уборка, и определить количество задействованных в ней машин.

Свои замечания и предложения по содержанию улично-дорожной сети тюменцы могут направить в Единый центр оперативного реагирования Тюмени по телефону 45-15-20; в диспетчерскую подрядной организации по содержанию улично-дорожной сети АО "ТОДЭП" по телефону 68-32-34; на портал "Тюмень – наш дом".