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УК Тюмени вывезли с придомовых территорий более 15 тысяч кубометров снега

Общество, 11:04 02 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 15 тысяч кубометров снега вывезли с придомовых территорий управляющие организации Тюмени за последние сутки. Об этом сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.

Вопрос организации работ УК по вывозу снега был рассмотрен 2 января на утреннем селекторе в администрации города. "Напомню, что принято решение до конца каникул бесплатно принимать снег от УК на полигоны. Необходимо усилить эту работу, привлекать дополнительно больше техники", - сообщил Руслан Кухарук.

Он добавил, что всего в уборке дорог и тротуаров областного центра в первый день наступившего года были задействованы более 600 единиц техники.

Также на селекторе рассмотрели вопросы работы ресурсоснабжающих организаций в части устранения аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях, деятельность ТЭО по вывозу твердых бытовых отходов, сообщения жителей, поступающие через социальные сети.

"По прогнозам, в городе ожидается резкое понижение температуры наружного воздуха, в таких обстоятельствах важно обеспечивать особый контроль за функционированием объектов электроэнергетики и надежным электроснабжением потребителей. В случае необходимости сетевые организации должны быть готовы привлечь дополнительные ресурсы", - подчеркнул Руслан Кухарук.

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# Руслан Кухарук , уборка снега

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