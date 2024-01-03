17 клубов "Молодая семья" работают в Тюменском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

17 клубов "Молодая семья" работают в Тюменском районе. Они являются активными участниками семейных соревнований и конкурсов.

В юбилейный для района, 2023 год, впервые прошел семейный квест по историческим и памятным местам Ирбитского тракта. Как сообщает пресс-служба главы Тюменского района, мероприятие получилось интересным и вовлекающим, поэтому участники изъявили желание продолжить познавать свой район и дальше, квест пройдет по другому тракту.

В новом году традиционно пройдут этапы всероссийского конкурса "Семья года". В прошлом году тюменская семья Рыбиных в полном составе приняла участие в итоговом мероприятии в Москве, где получила награду.

В 2024 году запланирован цикл спортивных соревнований, таких как "Фестиваль ВФСК ГТО среди семейных команд", ежегодный районный спортивный конкурс "Мама, папа, я – спортивная семья" и многое другое.