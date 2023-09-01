Тюменская семья Рыбиных победила во Всероссийском конкурсе "Семья года"

| Фото: региональный центр "Семья" | Фото: региональный центр "Семья"

Вячеслав и Анжелика Рыбины из Тюменского района победили во Всероссийском конкурсе "Семья года-2023" в номинации "Молодая семья". Итоги подвели в Москве, сообщает пресс-служба регионального центра "Семья".

Супруги Рыбины проживают в селе Горьковка. Оба – спортсмены, ведут активный и здоровый образ жизни. Пара вместе уже пять лет, познакомились на тренировочных сборах, сыграли свадьбу, а в прошлом году стали родителями.

За звание лучших боролись 384 семьи, все они – победители региональных этапов из 86 субъектов Российской Федерации. Конкурс проводился в пяти номинациях: "Молодая семья", "Сельская семья", "Семья – хранитель традиций", "Многодетная семья" и "Золотая семья".

"Наши семьи активно участвуют в конкурсе "Семья года" и ежегодно становятся его победителями на Всероссийском уровне. Мы гордимся тем, что такие талантливые и любознательные семьи проживают в Тюменской области", – отметила заведующий агентством развития семейных технологий и форм устройства несовершеннолетних Регионального центра "Семья" Евгения Мунаева.

Всероссийский конкурс "Семья года" проводится уже восьмой раз по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Организатором тюменского регионального этапа является департамент социального развития Тюменской области. Проведение конкурса координирует региональный центр "Семья".