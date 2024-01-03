Тюменские школьники могут подать заявки на третий сезон конкурса "Знаешь? Научи!"

| Фото: департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

Подать заявки на всероссийский конкурс детского научно-популярного видео "Знаешь? Научи!" можно до 5 февраля. Для этого нужно записать ролик до трех минут со своим объяснением или научным экспериментом и загрузить его на сайт nauka.homo-science.ru, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Зарегистрироваться могут ученики 1-11 классов. Победителей выберут в трех возрастных категориях: младшая школа — 1–3 класс, средняя школа — 4–7 класс и старшая школа — 8–11 класс. Также будут добавлены еще девять специальных и тематических номинаций.

Итоги подведут 2 апреля.