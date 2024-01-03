Тюменский врач советует использовать эфирные масла цитрусовых для улучшения настроения

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Эфирные масла цитрусовых, в частности, лимон, апельсин, бергамот и грейпфрут могут улучшать настроение. Одолеть скуку, лень и апатию помогут иланг-иланг, имбирь, нероли, сосна и шалфей, уверяет врач-оториноларинголог, специалист по ароматерапии Наталия Деева.

По ее словам, к запахам не стоит относиться легкомысленно. Многочисленные исследования показали, что ароматы материально воздействуют на организм, они легко проникают в него и встраиваются в биохимические процессы.

"Эфиры воздействуют как на физическое тело, так и на когнитивные способности человека: мышление, сознание. Вызывают ассоциации, могут подгрузить целые истории, связанные с тем или иным ароматом. Из-за этой способности эфирные масла успешно используют в психологии и реабилитации. Ароматы легко распаковывают долгосрочную память, эмоции и чувства", – комментирует доктор.

Она добавила, что для восстановления после рабочих будней стоит выбрать ароматы базилика, вербены, ветивера, герани, левзеи, розы и розового дерева. А вот мята, корица и розмарин повысят умственную активность, лаванда, апельсин, роза расслабят и успокоят, пишет "Тюменская область сегодня".