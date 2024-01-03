Тюменские бойцы поблагодарили жителей региона за поддержку

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Воины-сибиряки поблагодарили земляков за поддержку, а также выразили веру в победу. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Огромное спасибо Союзу женщин России, особенно региональному отделению. Спасибо нашим депутатам, которые не забывают про нас. Нам приятно. Получили ваши теплые подарки, будем пить чай и вспоминать, как хорошо дома. Самое главное, что мы живы и здоровы", - сказал один из военнослужащих.