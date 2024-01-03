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Тюменские росгвардейцы поздравляют детей участников спецоперации с Новым годом

Общество, 18:20 03 января 2024

пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Тюменские росгвардейцы поздравляют детей участников СВО с Новым годом. К семьям приходит начальник управления Росгвардии по Тюменской области полковник полиции Евгений Федоткин и командиры ОМОН и СОБР вместе с росгвардейскими Дедом Морозом и Снегурочкой.

Офицеры вручают ребятам сладкие подарки и передают наилучшие пожелания от губернатора Тюменской области Александра Моора, сообщает информационный центр правительства региона. Дети с улыбками встречают гостей, рассказывают Деду Морозу стихотворения, делятся своими успехами, достижениями в учебе, спорте и творчестве.

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# дети , Новый год , Росгвардия по Тюменской области

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