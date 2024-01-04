Травматолог ОКБ №2 рассказал про самые опасные средства для катания с горок

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Самые опасные средства для катания с горок назвал тюменский травматолог. Возглавили список тюбинги и ледянки. Они станут более безопасными, если следовать указаниям инструктора, избегать столкновения с другими, держать дистанцию и не садиться вместе с кем-то, сообщает пресс-служба медучреждения.

Старший травматолог-ортопед приемного отделения взрослого стационара ОКБ №2 Тюмени Виктор Самоловов подчеркнул, родители должны объяснить детям, чтобы они не взбирались на горку, если на ступенях много людей - есть риск поскользнуться и упасть.

"Санки и снегокаты менее опасны – они более управляемы, но тоже требуют соблюдения определенных правил. Прежде всего, не выставляйте ногу для выравнивания при большой скорости и заносе, а при потере равновесия – старайтесь упасть на бок", - подчеркнул врач.

Он обратил внимание и на безопасность при запуске салютов и петард. Нельзя зажигать пиротехнику в руках, но необходимо следить за одеждой и волосами, чтобы они не загорелись. Причиной ожогов могут стать и бенгальские огни, когда их подносят слишком близко к телу или в большом количестве используют в квартире.

Для профилактики обморожений в мороз травматолог советует носить свободную одежду и обувь, не пить и не курить на морозе, не выходить из дома голодным. А также следить за самочувствием детей и пожилых людей. В сильный мороз лучше и вовсе остаться дома.

При получении травм нужно обратиться за помощью в филиал поликлиники №5. Прием пациентов с повреждениями конечностей ведется без предварительной записи с 8 утра до 20 часов вечера по будням, с 9 утра до 16 часов в субботу. Травмпункты ОКБ №2 — детский (ул. Мельникайте, 75 к.2) и взрослый (ул. Мельникайте, 75 ст. 3) работают круглосуточно. Медпомощь пострадавшим с травмами головы и лица, в том числе детям, оказывают только во взрослом приемном отделении ОКБ №2.