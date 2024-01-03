В трех тюменских СНТ произошло отключение электричества из-за обрыва провода
Общество, 20:14 03 января 2024
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области (архив)
Обрыв провода на воздушной линии электропередачи 10 кВ Березняки стал причиной аварийного отключения электроснабжения в садоводческих обществах "Липовый остров", "Россиянка" и "Изыскатель". Об этом сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.
Специалисты компании СУЭНКО оперативно провели обследование и выявили место повреждения. В настоящее время идут работы по восстановлению линии электропередачи.
Ориентировочный срок проведения работ - до 22 часов 3 января.