В трех тюменских СНТ произошло отключение электричества из-за обрыва провода

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области (архив) | Фото: информационный центр правительства Тюменской области (архив)

Обрыв провода на воздушной линии электропередачи 10 кВ Березняки стал причиной аварийного отключения электроснабжения в садоводческих обществах "Липовый остров", "Россиянка" и "Изыскатель". Об этом сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

Специалисты компании СУЭНКО оперативно провели обследование и выявили место повреждения. В настоящее время идут работы по восстановлению линии электропередачи.

Ориентировочный срок проведения работ - до 22 часов 3 января.