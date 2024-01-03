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В трех тюменских СНТ произошло отключение электричества из-за обрыва провода

Общество, 20:14 03 января 2024

информационный центр правительства Тюменской области (архив) | Фото: информационный центр правительства Тюменской области (архив)

Обрыв провода на воздушной линии электропередачи 10 кВ Березняки стал причиной аварийного отключения электроснабжения в садоводческих обществах "Липовый остров", "Россиянка" и "Изыскатель". Об этом сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

Специалисты компании СУЭНКО оперативно провели обследование и выявили место повреждения. В настоящее время идут работы по восстановлению линии электропередачи.

Ориентировочный срок проведения работ - до 22 часов 3 января.

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# авария , электроэнергия

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