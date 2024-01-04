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Тюменским специалистам удалось восстановить электроснабжение раньше срока

Общество, 20:55 03 января 2024

предоставлено пресс-службой АО "Россети Тюмень" | Фото: предоставлено пресс-службой АО "Россети Тюмень"

Электроснабжение потребителей трех тюменских СНТ восстановлено ранее запланированных сроков. Повреждение фидера Березняки устранено, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Напомним, что обрыв провода на воздушной линии электропередачи 10 кВ Березняки стал причиной аварийного отключения электроснабжения в садоводческих обществах "Липовый остров", "Россиянка" и "Изыскатель".

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# электроснабжение

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