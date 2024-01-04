Модную кето-диету может заменить трехразовое полноценное питание

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Модную кето-диету может заменить трехразовое полноценное питание. В этом убежден диетолог из Тюмени Валерий Смирнов.

Он пояснил, что во время нового режима питания организм человека переходит в состояние кетоза, при котором тело использует жиры в качестве основного источника энергии. Для этого необходимо значительно ограничить потребление углеводов. Для кетоза нельзя не есть любые крупы, ягоды, сахар, выпечку, фастфуд и другие продукты, содержащие углеводы. Зато худеющий человек может есть рыбу, мясо, яйца, некоторые овощи.

"Кето-диета – прежде всего лечебная, которая имеет мощное действие. Она должна применяться при определенных условиях после консультации со специалистом. Важно соблюдать баланс в рационе и включать разные продукты, чтобы предотвратить дефицит питательных веществ", – рассказал "МегаТюмени" диетолог Валерий Смирнов.

Эксперт подчеркнул, что желающим похудеть вовсе необязательно заниматься кето-диетой. Достаточно питаться три раза в день без перекусов и забыть про булочки и хот-доги, каши и сладкое.