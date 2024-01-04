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Сформированному в Тюменской области 40 инженерно-саперному полку присвоили наименование "гвардейский"

Общество, 21:46 03 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

40 инженерно-саперскому полку, сформированному в Тюменской области, президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейский". Указ опубликован на сайте Кремля.

Тюменцы стали гвардейцами за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

"От имени всех жителей региона поздравляю воинов-сибиряков с высокой оценкой их ратного труда. Горжусь нашими земляками. Победа будет за нами!" - написал в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

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# Александр Моор , инженерно-саперный полк

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