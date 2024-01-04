В регионах УФО создают научные детские площадки

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Научные детские площадки создают в регионах Уральского федерального округа. Всего в стране по поручению президента РФ Владимира Путина в 50 городах страны предусмотрено строительство таких объектов в рамках Десятилетия науки и техники, сообщает полпредство.

"Создание площадок развивающего досуга для детей и их родителей, сопровождаемые навигацией по научно-популярным и образовательным ресурсам региона, позволит детям не только в доступной форме изучать математику, физику, химию, биологию, географию и другие науки, но и сформировать у подрастающего поколения интерес к познанию окружающего мира, общества, человека, определиться с будущей профессией", – считает полномочный представитель президента РФ в УФО Владимир Якушев.

На севере Тюменской области такая работа уже ведется. Так, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре открыта научная детская площадка "Космодром детства". Она ориентирована на просвещение и образование - создано 19 обучающих и декоративных модулей в одном игровом комплексе. Они просты в использовании: дети, в том числе с ограниченными возможностями здоровья получают знания о космосе.

В Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа появится детская площадка "Городская акустика" - с элементами логических игр, канатных тоннелей, лабиринтов. А в городе Губкинском создадут площадку "Научная станция" с игровым комплексом "Солнечная система", интерактивными стендами на пульте управления и научно-развивающими панелями.

В Курганской области, в Кетовском муниципальном округе, параллельно с капитальным ремонтом в культурно-оздоровительном комплексе "Космос" построят парк уличных настольных игр и библиотеку.

Кроме того, в Уральском федеральном округе при планировании общественных пространств и территорий по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" возводят детские игровые комплексы, подготовленные для реализации проекта "Научные детские площадки".