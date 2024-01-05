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Тюменцев приглашают на святочные гадания

Общество, 09:02 05 января 2024

vk.com/tyumen_istorii

Святочные гадания пройдут в Музее тюменских историй (ул. Володарского, 24) 7 января в 17 часов. Гостей ждут народные девичьи и женские игры и гадание на суженого.

Об этом информационному агентству "Тюменская линия" рассказала хозяйка Музея тюменских историй Оксана Усманова.

"На встрече будут традиционные народные подблюдные песни. Их исполнит Ольга Лапчинская и вокальная группа. В гаданиях используются кольца, свечи, бобы. Будем дуть на воду, кидать валенок. Загадывать желания на украшения — их нужно принести с собой, желательно иметь на себе любимое украшение. Будет загадочно, таинственно и немного страшно", — пояснила Оксана.

Стоимость участия в мероприятии — 600 руб. с человека. Необходима предварительная запись по телефону +7 (912) 925-69-29.

Возрастное ограничение: 16+.

Влада Нерадовская

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# музей , Святки

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