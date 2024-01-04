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Двое выдающихся жителей Тюменской области удостоены госнаград

Общество, 12:46 04 января 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Государственных наград удостоены двое выдающихся жителей Тюменской области. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

Указом президента России Владимира Путина редактор отдела газеты "Тюменские известия" Андрей Фатеев признан заслуженным журналистом России.

Заведующий кафедрой ТюмГУ Олег Винниченко награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Ознакомиться с указом можно на портале правовой информации.

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# Владимир Путин , государственные награды

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