Два жителя Тюменской области вернулись домой из украинского плена
Общество, 13:02 05 января 2024
Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Два жителя Тюменской области из Тюмени и Ишима вернулись домой из украинского плена. Всего освобождены 248 российских военнослужащих, сообщает инфоцентр регионального правительства.
Они вернулись на Родину 3 января. Всем освобожденным российским военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, рассказал Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских.