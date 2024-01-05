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Два жителя Тюменской области вернулись домой из украинского плена

Общество, 13:02 05 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Два жителя Тюменской области из Тюмени и Ишима вернулись домой из украинского плена. Всего освобождены 248 российских военнослужащих, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Они вернулись на Родину 3 января. Всем освобожденным российским военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, рассказал Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских.

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