Два жителя Тюменской области вернулись домой из украинского плена

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Два жителя Тюменской области из Тюмени и Ишима вернулись домой из украинского плена. Всего освобождены 248 российских военнослужащих, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Они вернулись на Родину 3 января. Всем освобожденным российским военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, рассказал Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских.