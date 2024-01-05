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Тюменец Александр Логинов финишировал третьим на Кубке Содружества в Беларуси

Спорт, 13:59 05 января 2024

t.me/russianbiathlon

Участник сборной Тюменской области Александр Логинов стал третьим в спринте на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону в белорусских Раубичах 5 января.

По информации Союза биатлонистов России, первым признан белорусский спортсмен Антон Смольский. Вторым финишировал Александр Корнев из Ижевска.

Спринт среди женщин начнется в 13 часов 30 минут (мск). Третий этап Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону пройдет с 5 по 7 января.

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# Александр Логинов , биатлон

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