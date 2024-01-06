В Тюмени вышло четвертое издание книги "Герои земли Тюменской"

| Фото: kultura-to.ru | Фото: kultura-to.ru

Рассказы о жизни и подвигах 360 героев, связанных с Тюменской областью, стали основой четвертого издания книги "Герои земли Тюменской". Это Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, а также полные кавалеры ордена Трудовой Славы, Герои Социалистического Труда и Герои Труда Российской Федерации. Работу над книгой автор-составитель, краевед Анатолий Бажин вел восемь лет.

Эта тема интересовала его с самого детства. Много лет он занимался поиском материалов о земляках, получивших высокие награды. Было изучено большое количество архивных документов, мемуаров, воспоминаний родных и другой информации.

"Систематизировать и собрать в одном томе все эти сведения – благородный и очень важный для потомков труд. Такая книга станет опорой для патриотического воспитания молодежи", - уверен председатель Тюменского областного совета ветеранов Степан Киричук.

Впервые в издании, увидевшем свет по инициативе Тюменского областного Совета ветеранов войны и труда, в одном строю оказались наши земляки разных поколений. "В книге уже есть и герои нашего времени – участники специальной военной операции. Наш долг сохранить память о подвигах всех земляков для будущих поколений. Это важно для нас, живущих на Тюменской земле", - подчеркнул первый заместитель председателя Тюменской областной думы, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов.

На региональном конкурсе "Книга года-2023" "Герои земли Тюменской" признана лучшей документальной книгой года.

Книга под таким названием – "Герои земли Тюменской" – издана в четвертый раз. Первая книга издана в 1968 году, в ней размещены биографии 78 наших земляков – Героев Советского Союза.

В издании, вышедшем в 1975 году, – биографии 85 Героев, в том числе – 9 полных кавалеров ордена Славы. В книге, увидевшей свет в 1991-м, – 93 Героя Советского Союза и 10 полных кавалеров ордена Славы. В 2004 году вышла книга под другим названием "Тюменцы – Герои Советского Союза", в ней – 93 биографии Героев Советского Союза и 12 полных кавалеров ордена Славы. В 2006 году книга была переиздана: в нее вошли 97 биографий Героев Советского Союза и 13 биографий полных кавалеров ордена Славы.