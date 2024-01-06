На безопасности детей тюменские автоинспекторы сконцентрируются в год Семьи

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В 2024 году, объявленном годом Семьи в Тюменской области пройдут массовые акции и мероприятия по безопасности дорожного движения с участием детей и родителей.

Сотрудники Госавтоинспекции совместно педагогами школ и воспитателями детских садов проведут фотоконкурсы в социальных сетях, направленные на формирование позитивного поведения на дорогах детей и родителей.

Планируется, что в этих мероприятиях примут участие десятки тысяч тюменских семей. В рамках Государственной программы "Повышение безопасности дорожного движения в Тюменской области" будет изготовлена инфографика и видеоролики.

Руководители подразделений Госавтоинспекции региона примут участие в родительских собраниях в образовательных учреждениях, в том числе в онлайн-формате.