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На безопасности детей тюменские автоинспекторы сконцентрируются в год Семьи

Общество, 14:14 06 января 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В 2024 году, объявленном годом Семьи в Тюменской области пройдут массовые акции и мероприятия по безопасности дорожного движения с участием детей и родителей.

Сотрудники Госавтоинспекции совместно педагогами школ и воспитателями детских садов проведут фотоконкурсы в социальных сетях, направленные на формирование позитивного поведения на дорогах детей и родителей.

Планируется, что в этих мероприятиях примут участие десятки тысяч тюменских семей. В рамках Государственной программы "Повышение безопасности дорожного движения в Тюменской области" будет изготовлена инфографика и видеоролики.

Руководители подразделений Госавтоинспекции региона примут участие в родительских собраниях в образовательных учреждениях, в том числе в онлайн-формате.

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# Госавтоинспекция Тюменской области

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