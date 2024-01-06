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Минздрав рассказал о правилах ухода за кожей зимой

Общество, 17:03 06 января 2024

Минздрав РФ | Фото: Минздрав РФ

Минздрав предупреждает, что зимой с большой вероятностью у каждого человека меняется тип кожи: жирная ж становится нормальной, нормальная - приближается к сухой, а сухая становится чувствительной.

Заведующая консультативно-диагностическим центром Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Ирина Кондрахина советует при сухом типе кожи использовать побольше разных масок с высоким содержанием масел, при жирном - кремы с легкой текстурой, но насыщенным составом.

"Не используйте скрабы и пилинги с кислотами слишком часто. В зимний период они могут спровоцировать повышенную чувствительность и сделать кожный покров более уязвимым", - отметила она.

Так же важно помнить, что крем для рук и увлажняющие лосьоны для тела должны стать постоянными составляющими ежедневного ухода. Крем нужно наносить как минимум за 30–40 минут до выхода из дома.

"Не забывайте пить достаточно воды и следить за правильностью питания, - напоминает Ирина Кондрахина. - Помните о защите кожи от солнца. Отражаясь от снега, лучи легко проникают в кожу, обостряя пигментацию. Используйте средства защиты от ультрафиолета с индексом 10-30".

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