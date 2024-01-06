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Рождественскую литургию в Софийско-Успенском покажут в прямом эфире

Общество, 15:41 06 января 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Рождественскую литургию в Софийско-Успенском соборе Тобольского кремля жители Тюменской области увидят в прямом эфире. Трансляции пройдут на нескольких площадках.

В 23 часа 55 минут трансляция начнется на телеканале "Россия 24" (7-я кнопка на пульте телевизора). В 23 часа 45 минут на каналах "Тюменское время" (21-я кнопка кабельного ТВ) и "Тобольское время" (22-я кнопка кабельного ТВ в Тобольске).

В соцсетях в 23 час 55 минут литургию покажет ГТРК "Регион-Тюмень" в "Одноклассниках" и "ВКонтакте". В 23 часа 45 минут

"Тюменское время" начнет трансляцию в "Одноклассниках" и "ВКонтакте".

Канал "Тобольское время" в "Одноклассниках" и "ВКонтакте" - в 23 часа 45 минут.

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# прямой эфир , рождество

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