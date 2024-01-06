Сублимированное эскимо будут производить в Тюмени

| Фото: департамента АПК ТО | Фото: департамента АПК ТО

Особое эскимо, разработка завода Green Life, пополнит ассортимент тюменского мороженого, сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса.

Сублимированное мороженое можно использовать в любое время года в тортах или других десертах: оно не подвержено воздействию жары, поэтому не растает. Производители намерены наладить выпуск натурального сливочного сублимированного мороженого в вакууме без использования консервантов и красителей с добавлением натуральных ягод.

Сублимация - способ сохранения пищевой ценности продуктов за счет полного осушения при пониженных температурах и использования эффекта возгонки молекул воды, то есть перехода молекулы изо льда в пар напрямую, минуя жидкую фазу.