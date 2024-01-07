В проект Голышмановской ДШИ "Давай научу" вовлекли 24 семьи

| Фото: Благотворительный фонд "Наше время" во ВКонтакте | Фото: Благотворительный фонд "Наше время" во ВКонтакте

24 семьи задействовали в проекте "Давай научу", который реализовали в Голышмановской детской школе искусств. Об этом пишет издание "КП-Тюмень".

Несколько месяцев воспитанники ДШИ обучали своих родителей играть на музыкальных инструментах, петь, рисовать, танцевать. Всего - более 50 участников. Они выступали в финальном мероприятии "Семейная гостиная". Олжас Беккожинов со своей мамой Мариной сыграли на баяне "Прелюдию" Александра Доренского. После выступления он сказал: "Мама - способная ученица. Она много репетировала, играла без остановки. Ей бы только ноты выучить, аккорды она играла наизусть, по памяти. Я читаю ноты, затем играю и только потом запоминаю. Думаю, мы будем участвовать в таких проектах и в дальнейшем. Поставил ей твёрдую пятёрку, горжусь, что у нас всё получилось".

Юную пианистку Аню Кошелеву в проекте поддержали родители. Они играли на фортепиано и гитаре мелодию Микаэля Таривердиева "Маленький принц". И если папа Андрей на гитаре играет давно, то Наталья за пианино села впервые.

По мнению председателя комитета по спорту, молодёжной политике и культуре Голышмановского округа Николая Цибуцинина, проект "Давай научу" многогранен. Он решает несколько задач. Прежде всего - профориентационную.

"Не удивлюсь, если кто-то из учащихся, попробовав себя в роли преподавателя, свяжет жизнь с педагогической деятельностью. 2024 год объявлен Годом семьи. И проект детской школы искусств как раз направлен на укрепление взаимоотношений между детьми и родителями, - отметил он.

Проект "Давай научу" продолжится.