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260 драконов можно увидеть на выставке в заводоуковском музее

Общество, 16:41 07 января 2024

МАОУ "СОШ 1" г. Заводоуковск во ВКонтакте | Фото: МАОУ "СОШ 1" г. Заводоуковск во ВКонтакте

"Парад драконов" прошел в Заводоуковском краеведческом музее - в честь нового символа года сотрудники музея организовали конкурс поделок.

260 драконов из морских камней, яичной скорлупы, гипса, пластиковых стаканов, вилок, полимерных и других сподручных материалов собрала выставка работ школьников и воспитанников детских садов., передает "Вслух.ру".

"Несмотря на то, что конкурс наш называется "Парад драконов", живём-то мы всё-таки в России не по восточному календарю, у нас изобилие родных наших любимых Змеев Горынычей, и они тоже всякие - и весёлые, и забавные", - рассказала экскурсовод краеведческого музея Ксения Барышникова.

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# Заводоуковский городской округ

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