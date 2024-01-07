Что нужно для выращивания микрозелени дома, рассказали тюменцам

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Проращивание микрозелени в домашних условиях не потребует много сил, времени и даже пространства. Об этом сообщила агроном управления Россельхозцентра по Тюменской области Маргарита Шляпина.

"Можно использовать любые пластиковые контейнеры. Для поддержания влажности на дно укладывают кусок бумажного полотенца. Семена насыпают в один слой на влажную поверхность и ставят в теплое место. Для того, чтобы ускорить прорастание семян, можно накрыть контейнер пластиковой крышкой", - отметила специалист.

Получать микрозелень можно в любое время года, что особенно актуально зимой; комнатной температуры и солнечного света из окна ей будет достаточно; микрозелень вырастает очень быстро, после срезки первой партии вторая будет готова уже через неделю.

Готовую микрозелень можно использовать в салатах, готовить смузи, украсить блюда из рыбы и мяса, сообщает tmn.aif.ru.