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Что нужно для выращивания микрозелени дома, рассказали тюменцам

Общество, 17:24 07 января 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Проращивание микрозелени в домашних условиях не потребует много сил, времени и даже пространства. Об этом сообщила агроном управления Россельхозцентра по Тюменской области Маргарита Шляпина.

"Можно использовать любые пластиковые контейнеры. Для поддержания влажности на дно укладывают кусок бумажного полотенца. Семена насыпают в один слой на влажную поверхность и ставят в теплое место. Для того, чтобы ускорить прорастание семян, можно накрыть контейнер пластиковой крышкой", - отметила специалист.

Получать микрозелень можно в любое время года, что особенно актуально зимой; комнатной температуры и солнечного света из окна ей будет достаточно; микрозелень вырастает очень быстро, после срезки первой партии вторая будет готова уже через неделю.

Готовую микрозелень можно использовать в салатах, готовить смузи, украсить блюда из рыбы и мяса, сообщает tmn.aif.ru.

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# микрозелень

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