Воспитанники Тобольской православной гимназии устроили концерт к Рождеству

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

80 воспитанников Тобольской православной гимназии приняли участие в концерте к Рождеству Христову 7 января. Ребята выступили в иконописной школе, расположенной на ул. Ремезова.

Как рассказала педагог-организатор учебного заведения Наталья Кудинова, это давняя праздничная традиция гимназии.

"Каждый класс готовит номера. Кто-то танцует, кто-то поет, другие разучивают колядки. Поэтому концерт получается веселым, душевным. Детям очень нравится сама подготовка к празднику, она воодушевляет их на выражение своих творческих способностей. На выступление приходит посмотреть владыка. Детям дарят торт и подарки", – добавила Наталья Кудинова.

Для ребят, участвующих в праздничном концерте, кроме угощения, предусмотрена лотерея с подарками и шуточными призами, например, такими как болгарский перец, груша.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин