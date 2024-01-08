Тюменская область попала в пятерку регионов с лучшими термальными курортами
Общество, 09:59 08 января 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
В топ-5 регионов с термальными курортами вошла Тюменская область. Рейтинг подготовили специалисты сервиса путешествий tutu.ru.
Отмечается, что в нашем регионе находятся более 20 курортов с горячими источниками, где температура воды не опускается ниже 36 градусов. При этом тюменская минеральная вода содержит много полезных микроэлементов.
Наряду с Тюменской областью эксперты отметили Ставропольский край, Кабардино-Балкарскую Республику, Бурятию, Краснодарский край.