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Тюменская область попала в пятерку регионов с лучшими термальными курортами

Общество, 09:59 08 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В топ-5 регионов с термальными курортами вошла Тюменская область. Рейтинг подготовили специалисты сервиса путешествий tutu.ru.

Отмечается, что в нашем регионе находятся более 20 курортов с горячими источниками, где температура воды не опускается ниже 36 градусов. При этом тюменская минеральная вода содержит много полезных микроэлементов.

Наряду с Тюменской областью эксперты отметили Ставропольский край, Кабардино-Балкарскую Республику, Бурятию, Краснодарский край.

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# рейтинги , термальные источники

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