Тюменцев приглашают на конкурс детской авторской песни

| Фото: группа "Конкурс детской авторской песни «ДАР» ВКонтакте | Фото: группа "Конкурс детской авторской песни «ДАР» ВКонтакте

Авторов и исполнителей Уральского федерального округа от 13 до 19 лет приглашают на конкурс детской авторской песни "Дар". Его организует команда музыкального образовательного форума Леонида Агутина и сам народный артист России.

Проект помогает начать карьеру в музыкальной сфере. По итогам окружных этапов жюри выберет 20 человек от округа, которые пройдут в полуфинал. По итогам полуфинала 18 финалистов исполнят авторские песни в телевизионном концерте.

Победительницей первого сезона конкурса стала тюменка Ксения Кушнер. Она получила главный приз — ротацию своего трека в эфире радиостанций и проведение сольного концерта.

Подать заявку на участие можно до 22 апреля 2024 года.