Тюменцев приглашают на конкурс детской авторской песни
Авторов и исполнителей Уральского федерального округа от 13 до 19 лет приглашают на конкурс детской авторской песни "Дар". Его организует команда музыкального образовательного форума Леонида Агутина и сам народный артист России.
Проект помогает начать карьеру в музыкальной сфере. По итогам окружных этапов жюри выберет 20 человек от округа, которые пройдут в полуфинал. По итогам полуфинала 18 финалистов исполнят авторские песни в телевизионном концерте.
Победительницей первого сезона конкурса стала тюменка Ксения Кушнер. Она получила главный приз — ротацию своего трека в эфире радиостанций и проведение сольного концерта.
Подать заявку на участие можно до 22 апреля 2024 года.