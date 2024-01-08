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На новогоднюю прогулку по улице Дзержинского зовут тюменцев

Общество, 12:17 08 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новогодняя прогулка по ул. Дзержинского "Пешком по Садовой" пройдет в Тюмени 13 января в 12 часов.

Для нас это время — канун "старого нового года", а для большинства жителей ул. Садовой, как до 1926 года называлась ул. Дзержинского, это — предновогодний день.

На ул. Дзержинского сохранилось много объектов исторического и культурного наследия нашего города. Здесь можно встретить различные архитектурные стили, включая фирменные тюменские элементы декора на образцах деревянного зодчества.

Экскурсия начнется от здания по ул. Дзержинского, 6, напротив института наук о Земле ТюмГУ.

Стоимость участия — 300 рублей. Приобрести билет можно по ссылке.

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# пешеходная улица , экскурсия

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