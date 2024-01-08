Названия для парков и улиц в Тобольске будут выбирать с участием горожан

| Фото: со страницы главы Тобольска Максима Афанасьева во ВКонтакте | Фото: со страницы главы Тобольска Максима Афанасьева во ВКонтакте

Новый порядок присвоения и изменения названий парков, скверов, улиц и площадей разработали в Тобольске. Эти вопросы будет рассматривать общественная палата, сообщает пресс-служба администрации города.

"Мнение общественников должно быть определяющим и важным в сфере топонимики. Общественная палата формируется из представителей разных сфер жизни. Это не отдельно взятые личности, это лидеры общественного мнения, за каждым из которых стоит своя аудитория, чьи интересы они и представляют. Поэтому все, что касается наименований, должно решаться общественной палатой", — прокомментировал глава Тобольска Максим Афанасьев.

Он отметил, что для администрации это — важная форма взаимодействия, ее роль заключается в том, чтобы оформить это в правовом поле. При этом идеология, посыл и историческое обоснование должны идти от заинтересованных целевых групп и ими же утверждаться.