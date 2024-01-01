Ценители искусства успевают посмотреть картины на выставке "Палитра Ишима"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ценители искусства успевают посмотреть работы художников, представленные на ежегодной выставке "Палитра Ишима" в арт-галерее по адресу: ул. Луначарского, 62. Это 22-я по счету экспозиция старейшего проекта.

"Ишим славится династиями художников, в первую очередь это Манухины, Емельяновы, Первишины. Интересно, что каждый год у нас появляются новые имена. Это не только корифеи, о которых все знают, но и люди, которые делают первые шаги в изобразительном искусстве. Например, Вика Изотенко. Она давно занимается изобразительным искусством, но экспонироваться стала недавно. Она представила на суд жюри очень хорошую работу "Портрет в интерьере", которая была оценена. Создать портрет в интерьере — это не простая задача, но у нее это получилось", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" искусствовед Ишимского музейного комплекса Юлия Лузина.

Говорить о какой-то художественной традиции, ярко выраженных стилевых особенностях нельзя. Потому что художники работают разнопланово, считает она. В этом она видит изюминку авторов, Поскольку можно увидеть как самодеятельные наивные работы, так и профессиональные, которые бы украсили любой музей.

"Палитра Ишима" — старейший художественный проект Ишима и Ишимского района. Он более 20 лет объединяет художников как самодеятельных, так и профессионалов. В 2023 году на суд жюри представили более 200 работ. Принимать участие в выставке могут не только жители Ишима, но и люди, которые приезжают в город и вдохновляются им. Шанс найти своего зрителя дают не всем, но многим, говорит Юлия Лузина. Для многих начинающих художников — это точка роста. Показывая свои работы, они могут пообщаться с профессионалами и получить конструктивную критику.

"Мы в качестве председателя жюри всегда приглашаем профессионала. Он дает комментарии желающим. Это немаловажно, поскольку мнение профессионала зачастую самое ценное для художника. В этот раз это была член Ассоциации искусствоведов, преподаватель Тюменского государственного института культуры, большой ценитель искусства Екатерина Филимонова. За неделю до открытия она отсмотрела все работы, оценила наших художников достаточно высоко. У нее было решающее слово", — дополнила искусствовед Ишимского музейного комплекса.

Победители получают масляные краски, холсты, этюдники, все, что нужно для работы. В 2023 году Гран-при завоевал житель Голышмановского городского округа, художник, работающий в направлении наивного искусства, Вадим Веселов. Одного из призовых мест удостоилась работа графика Ирины Первышиной была удостоена призового места. Она использовала непростую технику оттиска. "Берутся различные ботанические формы. Применяется специальная краска. Формы прокатываются через станок. Затем художник дорабатывает образ, превращая его в некую чеканную форму", — заключила Юлия Лузина.

Посетить выставку может любой желающий. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин